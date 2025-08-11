Abrieron cuatro encomiendas que contenían más de 104 kilos de marihuana y cocaína

Los gendarmes incautaron 104 kilos 449 gramos de “cannabis sativa” y 503 gramos de cocaína.
Personal perteneciente al Escuadrón 57 “Santo Tomé” efectuaron la apertura de cuatro encomiendas, las cuales habían sido interdictadas con la ayuda de los canes detector de narcóticos “Bajhari” y “Hiena”.
Por disposición del Juzgado Federal de Paso de los Libres, los uniformados inspeccionaron los bultos y contabilizaron un total de 34 paquetes de distintos tamaños, que se encontraban acondicionados y contenían una sustancia pulverulenta de color blanco.
Además, se encontraban dispuestos cogollos vegetales que emanaban un fuerte olor similar al de la marihuana.
Las pruebas de campo Narcotest realizadas por integrantes de Criminalística y Estudios Forenses resultaron positivas para “cannabis sativa” con un peso de 104 kilos 449 gramos, y “clorhidrato de cocaína” (503 gramos).
Con conocimiento de los hechos, el Magistrado interviniente orientó el secuestro de las sustancias estupefacientes.