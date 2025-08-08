viernes, 8 de agosto de 2025

Acto de homenaje y entrega de testimonios recordatorios al Personal Policial en situación de retiro

Continuando con las actividades de la Semana de la Policía, en la jornada hoy viernes 08-08-25, pasadas cerca de las 09:00 horas, en el patio central de la Jefatura de Policía se realizó un acto de homenaje y entrega de testimonios recordatorios al Personal Policial en situación de retiro, comprendido entre el lapso de Agosto de 2024 y Julio de 2025.

En principio, el capellán mayor de la Institución, Oficial Ppal., Pbro. Guillermo Danuzo, realizó una invocación religiosa y bendijo los testimonios y pines recordatorios que fueron posteriormente entregados al personal policial en situación de retiro.

En la ceremonia, estuvieron presentes autoridades del gobierno, encabezadas por el Sr. Vicegobernador de la Provincia, Dr. Pedro Braillard Poccard, el Subsecretario de Seguridad Crio Gral. ® Osvaldo de los Santos García, el Jefe de Policía Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón, acompañado por el Subsecretario de Gobierno, Dr. Luis Bravo; el Subsecretario de Seguridad Ciudadana, Dr. Oscar Martínez; el Subjefe de Policía Crio. Gral. Walter Darío Aceval, además, los Integrantes de la Plana Mayor Policial, Sres. Ex Jefes, personal superior y subalterno de la Institución en actividad y en situación de retiro, invitados especiales y público en general.

Posteriormente, se invitó a los presentes a descubrir cuadro institucional con la fotografía de Ex Jefe de Policía al Comisario General ® Dr. Alberto Arnaldo Molina, los que quedan plasmado por su paso en la institución, en la Galería de los Jefes de Policía de la Jefatura.

Para finalizar, el señor vicegobernador de la provincia se dirigió a los presentes, resaltando la loable labor policial y felicitó por la entrega y vocación de servicio al personal en situación de retiro.