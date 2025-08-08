Acto de homenaje y entrega de testimonios recordatorios al Personal Policial en situación de retiro

En principio, el capellán mayor
de la Institución, Oficial Ppal., Pbro. Guillermo Danuzo, realizó una
invocación religiosa y bendijo los testimonios y pines recordatorios que fueron
posteriormente entregados al personal policial en situación de retiro.
En la ceremonia, estuvieron
presentes autoridades del gobierno, encabezadas por el Sr. Vicegobernador de la
Provincia, Dr. Pedro Braillard Poccard, el Subsecretario de Seguridad Crio
Gral. ® Osvaldo de los Santos García, el Jefe de Policía Crio. Gral. Lic.
Miguel Ángel Leguizamón, acompañado por el Subsecretario de Gobierno, Dr. Luis
Bravo; el Subsecretario de Seguridad Ciudadana, Dr. Oscar Martínez; el Subjefe
de Policía Crio. Gral. Walter Darío Aceval, además, los Integrantes de la Plana
Mayor Policial, Sres. Ex Jefes, personal superior y subalterno de la
Institución en actividad y en situación de retiro, invitados especiales y
público en general.
Posteriormente, se invitó a los
presentes a descubrir cuadro institucional con la fotografía de Ex Jefe de
Policía al Comisario General ® Dr. Alberto Arnaldo Molina, los que quedan
plasmado por su paso en la institución, en la Galería de los Jefes de Policía
de la Jefatura.
Para finalizar, el señor
vicegobernador de la provincia se dirigió a los presentes, resaltando la loable
labor policial y felicitó por la entrega y vocación de servicio al personal en
situación de retiro.