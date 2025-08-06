Allanamiento en San Cosme: La Policía recuperó 90 ladrillos recientemente sustraídos

Tras diligenciar orden de allanamiento, la policía secuestro varios ladrillos que fuera denunciado como sustraido.
En la jornada de hoy 06-08-24, Efectivos Policiales de la Comisaria de Distrito San Cosme, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigaciones, en torno a un legajo Judicial que se encuentra en trámite por sup - hurto - Tras realizar distintas tareas investigativa, logró diligenciar una orden de allanamiento, en una propiedad situada en el casco urbano de la localidad, donde se logró secuestrar 90 ladrillos comunes, los cuales eran requeridos en la presente orden Judiacial.
Al respecto los ladrillos fueron remitido a dependencia Policial, quedando a disposición de la justicia.