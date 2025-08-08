Allanamientos en Paso de la Patria: La Policía desbarató dos aguantaderos de motos, hay tres demorados

Siguiendo la linea investigativa, la Comisaría Paso de la Patria, a través de la Guardia de Prevención y la Brigada de Investigaciones, con la colaboración del Grupo GTO, diligenció dos órdenes de allanamiento en domicilios que funcionarían como aguantaderos de motocicletas. El objetivo era esclarecer el robo de una motocicleta denunciado por el señor Mercado.
Se demoró a tres personas.
Se secuestraron un total de seis motocicletas y motopartes.
Se secuestraron partes de la motocicleta requerida en la orden judicial, que se encontraba desarmada, lograndose el esclarecimiento del hecho denunciado
Las motocicletas secuestradas fueron trasladadas a la comisaría para las averiguaciones correspondientes.
Las partes de la motocicleta denunciada serán entregadas a su dueño.
Se continúa con las diligencias para el total esclarecimiento del hecho.
Se investigará la procedencia de las motocicletas y motopartes secuestradas.