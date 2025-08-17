Armados con cuchillos provocaban disturbios y fueron demorados por la Policía

Efectivos policiales pertenecientes al Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N°5, en la madrugada de hoy 17-08-25, cerca de las 02:45 horas, encontrándose de recorrida de prevención de ilícitos por calles Uspallata y Loreto, visualizaron a dos sujetos que se encontraban ocasionado disturbio en la vía pública aparentemente en estado de ebriedad y generando intranquila a los transeúntes del lugar.
Por tal motivo, los mencionados
efectivos procedieron a la demora e identificación de dos hombres de mayores de
edad, quienes tenían en su poder armas blancas -cuchillos-, por lo que se
procedió a su secuestro bajo las formalidades legales correspondientes.
Los demorados fueron trasladados
hasta la correspondiente comisaria jurisdiccional, donde se continuaron con los
tramites de rigor.