Carreros provocan choque con una persona herida y huyen

Un carro tracción a sangre, tirado por al menos dos caballos, provocó ayer un accidente en la intersección de las avenidas Río Chico y J. R. Fernández de la ciudad de Corrientes, embistiendo un auto y a un joven motociclista qué resultó herido y por poco embisten a otro en plena fuga.
Los sujetos que iban en el carro
soltaron los caballos y llevaron el rodado a la carrera y remolcándolo ellos
mismos, para alejarse del lugar, dejando abandonada a su suerte a la víctima.
En su face, el periodista Roberto
Zorrilla (diario época) viralizó el video, que evidencia la fuga de los que
habrían provocaron el choque.
Efectivos de la comisaría 9° y
algunos vecinos habrían encontrado uno de los caballos.