sábado, 16 de agosto de 2025

Carreros provocan choque con una persona herida y huyen

Un carro tracción a sangre, tirado por al menos dos caballos, provocó ayer un accidente en la intersección de las avenidas Río Chico y J. R. Fernández de la ciudad de Corrientes, embistiendo un auto y a un joven motociclista qué resultó herido y por poco embisten a otro en plena fuga.

Los sujetos que iban en el carro soltaron los caballos y llevaron el rodado a la carrera y remolcándolo ellos mismos, para alejarse del lugar, dejando abandonada a su suerte a la víctima.

En su face, el periodista Roberto Zorrilla (diario época) viralizó el video, que evidencia la fuga de los que habrían provocaron el choque.

Efectivos de la comisaría 9° y algunos vecinos habrían encontrado uno de los caballos.