Choque entre dos motos dejó heridos graves frente a la ERAGIA

Un grave siniestro vial ocurrió
sobre Ruta Nacional 12, en zona de la ERAGIA, protagonizado por dos
motocicletas, una Zanella 200 cc. que
era guiada por un hombre (que sería albañil) y una Moto Bajaj Dominar 400 en la
que circulaba una mujer que sería efectivo de Gendarmería.
El siniestro ocurrió en la mañana
de este lunes sobre Ruta Nacional N°12 a la altura de la Eragia. Producto del
fuerte impacto los conductores de ambas motocicletas fueron trasladados en
grave estado al Hospital Escuela.
La violencia del impacto fue tal
que ambos rodados terminaron a varios metros uno de otro y con importantes
daños materiales. Ambos conductores fueron trasladados urgente al hospital
Escuela y ambos revestían un estado grave.
El móvil de época dialogó con una
de las testigos del grave siniestro y quien fue la que realizó el llamado de
emergencia: "el albañil estaba viniendo del lado del aeropuerto. La mujer
me quería hablar... no sé qué me quería decir pero tenía la pierna astillada
por todo el asfalto y tenía un chichón que le cubría toda la mitad de la
cara", dijo sobre los crudos detalles del estado de la mujer gendarme.
En tanto sobre el otro conductor,
relató: "El señor sí, quedó en forma fetal y con sangre en la cabeza, se
movía y encima no llegaba nadie", expresó por la desesperación del
momento.
Fuente: Diario época