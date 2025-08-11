lunes, 11 de agosto de 2025

Choque entre dos motos dejó heridos graves frente a la ERAGIA

Un grave siniestro vial ocurrió sobre Ruta Nacional 12, en zona de la ERAGIA, protagonizado por dos motocicletas, una Zanella 200 cc.  que era guiada por un hombre (que sería albañil) y una Moto Bajaj Dominar 400 en la que circulaba una mujer que sería efectivo de Gendarmería.

El siniestro ocurrió en la mañana de este lunes sobre Ruta Nacional N°12 a la altura de la Eragia. Producto del fuerte impacto los conductores de ambas motocicletas fueron trasladados en grave estado al Hospital Escuela.

La violencia del impacto fue tal que ambos rodados terminaron a varios metros uno de otro y con importantes daños materiales. Ambos conductores fueron trasladados urgente al hospital Escuela y ambos revestían un estado grave.

El móvil de época dialogó con una de las testigos del grave siniestro y quien fue la que realizó el llamado de emergencia: "el albañil estaba viniendo del lado del aeropuerto. La mujer me quería hablar... no sé qué me quería decir pero tenía la pierna astillada por todo el asfalto y tenía un chichón que le cubría toda la mitad de la cara", dijo sobre los crudos detalles del estado de la mujer gendarme.

En tanto sobre el otro conductor, relató: "El señor sí, quedó en forma fetal y con sangre en la cabeza, se movía y encima no llegaba nadie", expresó por la desesperación del momento.

Fuente: Diario época