COMUNICADO SOBRE MEDIDA JUDICIAL

Normativa
supranacional: "En efecto, el artículo 40.3.b. VII de la CDN establece que
"se respetará plenamente la vida privada del niño en todas las fases del
procedimiento". Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño, dando
cuenta de la importancia de este principio sostuvo que: "El derecho de un
niño a que se respete plenamente su vida privada en todas las fases del
procedimiento se inspira en el derecho a la protección de la vida privada"
proclamado en el artículo 16 de la Convención. Este resguardo a la intimidad
del adolescente se debe cumplir y hacer cumplir en 'Todas las fases del
procedimiento. Asimismo, la Observación 84 del Comité de los Derechos del Niño
tuvo dicho: "... que los expedientes y registros de los tribunales que se
refieran a niños serán de carácter estrictamente confidencial y no podrán ser
consultados por terceros, excepto por las personas que participen directamente
en la investigación y resolución del caso. Por su parte, el articulo 22 de la
Ley N°26.061 enuncia: "DERECHO A LA DIGNIDAD, Las niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y
propia imagen. Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o
imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de
esta ley, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra
de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables,
cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños y
adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida
privada o intimidad familiar."
Por otra parte, la Opinión Consultiva 17/2002 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el inc, e) del apartado IX "Procedimientos Judiciales o Administrativos en que participan niños", recomienda "Cuando se trata de procedimientos en los que se examinan cuestiones relativas a menores de edad, que trascienden en la vida de éstos, procede fijar ciertas limitaciones al amplio principio de publicidad que rige en otros casos, no por lo que toca al acceso de las partes a las pruebas y resoluciones, sino en lo que atañe a la observación pública de los actos procesales. Estos límites atienden al interés superior del niño, en la medida en que lo preservan de apreciaciones, juicios o estigmatizaciones que pueden gravitar sobre su vida futura...". Fdo. Dra. Pierina I. de los A. Ramírez Jueza-Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°6 Corrientes.