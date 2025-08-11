Demoran a dos jóvenes por merodeo

En horas de la mañana de hoy 11-08-25, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, hallándose en recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, lograron la demora de dos jóvenes que se encontraban merodeando, observando detenidamente el interior de los vehículos estacionados en la vía pública.
El procedimiento, lo efectuaron
los citados efectivos cerca de las 06:00 horas, por inmediaciones de Avenida
Paysandú y calle Formosa, siendo ambos demorados mayores de edad.
Los demorados, fueron trasladados
hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con los
tramites del caso.