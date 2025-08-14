Demoran a dos personas y recuperan elementos robados de un automóvil

El procedimiento lo realizaron,
pasadas las 18.00horas, cuando tras tomar conocimiento que en inmediaciones de
calle Gobernador Martin Goitia, entre calles Lavalle y calle General paz, de un
automóvil –marca Renault logan-, personas de identidad desconocida sustrajeron
un bolso conteniendo, telas, abrigos y documentaciones del rodado, ante lo
cual, observan cámaras de seguridad, donde logran individualizar a los
presuntos autores.
En ese marco y tras un
rastrillaje, visualizan a quienes serían los presuntos autores, en
inmediaciones de una calle peatonal S/N, entre la Av. Santa Rosa y calle
Fragata Hércules, junto a un conteiner de basura, los cuales se encontraban con
lo sustraído recientemente, siendo demorados, resultando ser de alias “vampiri”
y “salchi” –mayores de edad-.
Los demorados y lo secuestrado
fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo
trasladados a la Comisaria décimo novena urbana, donde se prosigue con los
tramites que corresponden.