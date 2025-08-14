jueves, 14 de agosto de 2025

Demoran a dos personas y recuperan elementos robados de un automóvil

En horas de la tarde de ayer 13-08-25, efectivos policiales de la Unidad especial antiarrebato, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, y tras ser alertados por una mujer, que tras descender de su vehículo a un comercio, personas de identidad desconocida le habrían sustraído una bolsa conteniendo documentaciones, los mismos finalmente fueron localizados y demorados, hallando entre sus pertenencias cosas que presuntamente habrían sido sustraídas.

El procedimiento lo realizaron, pasadas las 18.00horas, cuando tras tomar conocimiento que en inmediaciones de calle Gobernador Martin Goitia, entre calles Lavalle y calle General paz, de un automóvil –marca Renault logan-, personas de identidad desconocida sustrajeron un bolso conteniendo, telas, abrigos y documentaciones del rodado, ante lo cual, observan cámaras de seguridad, donde logran individualizar a los presuntos autores.

En ese marco y tras un rastrillaje, visualizan a quienes serían los presuntos autores, en inmediaciones de una calle peatonal S/N, entre la Av. Santa Rosa y calle Fragata Hércules, junto a un conteiner de basura, los cuales se encontraban con lo sustraído recientemente, siendo demorados, resultando ser de alias “vampiri” y “salchi” –mayores de edad-.

Los demorados y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la Comisaria décimo novena urbana, donde se prosigue con los tramites que corresponden.