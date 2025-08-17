Demoran a dos sujetos con antecedentes policiales

El primer procedimiento fue
realizado alrededor de las 01:30, recorriendo por calles Zarate y Quito,
divisaron e identificaron a un joven mayor de edad, que observaba el interior
de los vehículos estacionados y domicilios de la zona, quien no supo justificar
su presencia ni accionar, siendo demorado, además tras las primeras
averiguaciones el mismo registraría antecedentes policiales.
También, siendo las 09:30 horas
aproximadamente, tras encontrase por las calles Dr Luis Federico Leloir y
Profesor Pedro Crespo, lograron visualizar e identificar a un joven de 22 años
de edad, quien se encontraba causando disturbios en la vía pública por lo que
fue demorado, además tras las primeras averiguaciones el mismo registraría
antecedentes policiales.
Los demorados fueron trasladados
a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con
los tramites de rigor, en cada caso.