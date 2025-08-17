domingo, 17 de agosto de 2025

Demoran a dos sujetos con antecedentes policiales

En la madrugada y mañana de ayer 16-08-25, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, intensificando las tareas de prevención, realizando patrullajes e identificación de personas, en diferentes procedimientos, demoraron a dos personas.

El primer procedimiento fue realizado alrededor de las 01:30, recorriendo por calles Zarate y Quito, divisaron e identificaron a un joven mayor de edad, que observaba el interior de los vehículos estacionados y domicilios de la zona, quien no supo justificar su presencia ni accionar, siendo demorado, además tras las primeras averiguaciones el mismo registraría antecedentes policiales.

También, siendo las 09:30 horas aproximadamente, tras encontrase por las calles Dr Luis Federico Leloir y Profesor Pedro Crespo, lograron visualizar e identificar a un joven de 22 años de edad, quien se encontraba causando disturbios en la vía pública por lo que fue demorado, además tras las primeras averiguaciones el mismo registraría antecedentes policiales.

Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor, en cada caso.