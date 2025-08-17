Demoran a dos sujetos por merodeo

Efectivos policiales del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R.-, en la madrugada de hoy 17-08-25, realizando recorridas en prevención de ilícitos, demoraron a dos personas por encontrarse merodeando, observando detenidamente los domicilios y vehículos estacionados en la vía pública.
El primer procedimiento se llevó a cabo alrededor de las
00:40 horas, cuando hallándose por calles General Paz y Gobernador Castillo,
identificaron y demoraron a un joven de 22 años de edad, quien no supo
justificar su presencia ni accionar en la zona.
De igual forma, siendo las 02:00 horas aproximadamente,
encontrándose por calles Cabo de Horno y Argentina, los efectivos identificaron
y demoraron a un hombre de 36 años de edad.
Los demorados fueron trasladados a las correspondientes
comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor.