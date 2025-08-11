lunes, 11 de agosto de 2025

Demoran a un hombre por causar disturbios en la vía pública

En horas de la mañana de ayer 10-08-25, efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 1, en el marco de prevención de ilícitos y tras encontrarse en inmediaciones de calles Lavalle y Cerrito, observaron a un joven que se hallaba promoviendo desorden en la vía publica, molestando a transeúntes de la zona.

Por tal motivo, a modo de prevención, los mencionados efectivos procedieron a la identificación y posterior demora del mismo, tratándose de un mayor de 22 años de edad.

Al respecto, el demorado fue trasladado hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con los tramites del caso. 