Demoran a un hombre por causar disturbios en la vía pública

En horas de la mañana de ayer 10-08-25, efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 1, en el marco de prevención de ilícitos y tras encontrarse en inmediaciones de calles Lavalle y Cerrito, observaron a un joven que se hallaba promoviendo desorden en la vía publica, molestando a transeúntes de la zona.
Por tal motivo, a modo de
prevención, los mencionados efectivos procedieron a la identificación y
posterior demora del mismo, tratándose de un mayor de 22 años de edad.
Al respecto, el demorado fue trasladado hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con los tramites del caso.