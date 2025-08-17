Demoran a un hombre y recuperan elementos robados

El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, tras tomar conocimiento del accionar delictivo en que
habrían sustraído aparentemente varios elementos de un automóvil estacionado en
la vía pública, es por ello, que de forma inmediata iniciaron un amplio
rastrillaje por zonas aledañas, con observación de cámaras de seguridad
existentes en la zona, lo que posibilitó en inmediaciones de Avenida Medrano y
calle Esteban Agustín Gascón identificar, localizar y demorar al presunto
autor, un hombre de 29 años de edad, quien tenía en su poder una termera junto con sus dos termos y el mate,
los cuales habrían sido denunciados como sustraídos recientemente, por lo que
se procedió a su secuestro preventivo.
El demorado junto a lo
secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la
citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que
corresponden.