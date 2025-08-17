domingo, 17 de agosto de 2025

Demoran a un hombre y recuperan elementos robados

Efectivos policiales de la Comisaría Octava Urbana, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo, finalmente lograron recuperar los elementos denunciados recientemente como sustraídos y la demora del presunto autor.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, tras tomar conocimiento del accionar delictivo en que habrían sustraído aparentemente varios elementos de un automóvil estacionado en la vía pública, es por ello, que de forma inmediata iniciaron un amplio rastrillaje por zonas aledañas, con observación de cámaras de seguridad existentes en la zona, lo que posibilitó en inmediaciones de Avenida Medrano y calle Esteban Agustín Gascón identificar, localizar y demorar al presunto autor, un hombre de 29 años de edad, quien tenía en su poder una  termera junto con sus dos termos y el mate, los cuales habrían sido denunciados como sustraídos recientemente, por lo que se procedió a su secuestro preventivo.

El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.