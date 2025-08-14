Demoran a un hombre y secuestran elementos de dudosa procedencia

En horas de la noche de ayer 13-08-25, cerca de 22:00 horas, efectivos policiales dependientes del Comisaria Decimo Segunda Urbana, hallándose de recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas por el ámbito de su jurisdicción, son advertidos por vecinos del lugar que aparentemente un sujeto se encontraba con intenciones de comercializar elementos de dudosa procedencia.
Por tal motivo, los mencionados
efectivos procedieron a iniciar un rastrillaje por zonas aledañas, dando en
inmediaciones de Avenida Garay y Avenida J.R. Vidal con una persona con las
características similares a las brindadas, es así que identificaron y demoraron
a un hombre de 39 años de edad, quien tenía en su poder once cartuchos de
escopeta calibre 12 mm, de los cuales no supo justificar su procedencia ni
propiedad, es por ello que se secuestró bajo las formalidades legales
correspondientes.
El demorado y lo secuestrado fue
puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la citada dependencia a
fin de continuar con las diligencias del caso.