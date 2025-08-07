jueves, 7 de agosto de 2025

Demoran a un joven con antecedentes policiales tras provocar disturbios en la vía pública

Ayer 06-08-25, pasadas las 13:00 horas, personal policial del -G.R.I.M IV-, realizando sus labores especificas en prevención del delito, demoraron a un joven que causaba intranquilidad en la zona y quien registraría antecedentes policiales.

El procedimiento fue realizado en inmediaciones del barrio San Gerónimo, donde divisaron e identificaron a un joven – alias Chulo, mayor de edad-, quien observaba el interior de los domicilios, merodeando y tras las primeras averiguaciones resultó registrar antecedentes policiales, procediendo posteriormente a su demora, al no saber justificar su presencia ni accionar.

El demorado fue trasladado a la Comisaria Décimo Sexta Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor correspondientes.