Paso de la Patria: Demoran a un sujeto que ingresó ilegalmente al País

Personal policial del Área de Investigación Criminal dependiente de la Unidad Regional Uno de San Luis del Palmar, se hallaba realizado una tarea investigativa respecto a un ciudadano que habría ingresado de manera ilegal al país y que se hallaria residiendo en la localidad de Paso de la Patria.
En es este contexto, esta persona mayor de edad, de apellido Villalba había sido localizado por calle Costanera, cercano a la intersección del escenario de la Villa Turística, disfrutando del evento de la Pesca Nacional del Dorado. Al detectarse su presencia, los efectivos policiales actuaron de inmediato, bajo la Supervision del Subjefe de Policía ACEVAL WALTER y el Director de Unidad Crío Myor, Lic. SENA JOSE, donde de forma mancomunada personal del Área de Investigación Criminal de la Unidad Regional Uno - San Luis del Palmar, Dirección General de investigación Criminal Corrientes Capital y Personal Policial de la Comisaría de Distrito Paso de la Patria, procedieron a la demora del ciudadano Villalba, quien fue alojado en la citada Comisaria, donde en estos momento se está diagramando con el Área de migraciones con asiento en la referida localidad, para que este sujeto sea bajo la formalidades legales deportado del País.