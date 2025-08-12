Demoran a una "Viuda Negra" en Mercedes y recuperan un automóvil robado

Ante tal circunstancia y al tomar conocimiento del hecho,
los citados policías y con la valiosa colaboración de personal de la división
investigación criminal de esa ciudad, luego de arduos trabajos llevados a cabo
en relación a los hechos, y teniendo en cuenta el modus operandi utilizado,
finalmente los efectivos lograron determinar que se podría tratar de hechos
delictivos bajo la modalidad conocida como “viuda negra”.
En ese marco, en la jornada de ayer 11-08-25, por directivas
de la autoridad judicial procedieron a diligenciar tres órdenes de
allanamientos en diferentes puntos de la ciudad y para lo cual contaron con la
cooperación de personal de la división GTO; tal es así que lograron hallar y
secuestrar un automóvil marca Renault 12, prendas de vestir, y demoraron a una
mujer –mayor de edad- sindicada como presunta autora de los hechos.
La mujer y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la
justicia y trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con
los trámites correspondientes.