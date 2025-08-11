Demoraron a un joven con antecedentes delictivos

En la tarde de hoy 11-08-25, personal policial con prestación de servicio en el Destacamento San Marcos, momentos en que se hallaban efectuando recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, lograron por inmediaciones de Avenida Maipú y calle Lyon la demora de un joven mayor de edad.
El procedimiento, lo llevaron a
cabo alrededor de las 18:30 horas, luego de observar a una persona merodeando y
visualizando los domicilios, siendo identificado con el alias “hueco”,-24
años, quien –según las averiguaciones
efectuadas- contaría con antecedentes por delitos contra la propiedad.
El demorado fue trasladado hasta
la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.