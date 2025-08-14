jueves, 14 de agosto de 2025

Demoraron a un motociclista que insultaba a Policías y secuestraron bochitas de marihuana

En horas de la noche de ayer 13-08-25, cadetes de la División Escuela de Policía, en el marco de sus prácticas profesionalizantes, hallándose en inmediaciones de calles Francia y Suiza, demoraron a un joven a bordo de una motocicleta, quien habría insultado a los mismos y tras ser identificado, hallaron entre sus pertenencias, bochitas de marihuana y dinero en efectivo.

El procedimiento lo realizaron los mencionados, cerca de las 22.00 horas, cuando un joven a bordo de una motocicleta –marca Honda Wave-, detiene la marcha y comienza a insultar a los mismos, por lo que proceden a su identificación, tratándose de una persona de 26 años de edad, solicitando presencia del oficial de servicio, quien una vez en el lugar, hallaron entre las pertenencias del joven, sustancia de origen vegetal –bochitas-, una importante suma de dinero y un teléfono celular, por lo que solicitan presencia de personal de la dirección general de drogas peligrosas y crimen organizado.

Una vez en el lugar, y tras el correspondiente test arrojo positivo para marihuana, con un peso de 18 gramos, iniciándose actuaciones por supuesta infracción a la ley 23.737.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.