Demoraron a un motociclista que insultaba a Policías y secuestraron bochitas de marihuana

El procedimiento lo realizaron
los mencionados, cerca de las 22.00 horas, cuando un joven a bordo de una
motocicleta –marca Honda Wave-, detiene la marcha y comienza a insultar a los
mismos, por lo que proceden a su identificación, tratándose de una persona de
26 años de edad, solicitando presencia del oficial de servicio, quien una vez
en el lugar, hallaron entre las pertenencias del joven, sustancia de origen
vegetal –bochitas-, una importante suma de dinero y un teléfono celular, por lo
que solicitan presencia de personal de la dirección general de drogas
peligrosas y crimen organizado.
Una vez en el lugar, y tras el
correspondiente test arrojo positivo para marihuana, con un peso de 18 gramos,
iniciándose actuaciones por supuesta infracción a la ley 23.737.
El demorado y lo secuestrado
fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los
tramites del caso.