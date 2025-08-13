Derrumbe en el Club Regatas: No se registraron heridos pero persiste el peligro

El jefe de Bomberos voluntarios de Corrientes informó que no se registraron heridos aunque persiste el peligro de derrumbe en la zona. El desmoronamiento se produjo en la cancha de básquet central.
El comandante Daniel Bertorello, jefe de Bomberos Voluntarios de Corrientes habló con diario época desde el Club Regatas donde en horas de la siesta se produjo un derrumbe. Indicó que el sector más afectado la cancha de basquet. Confirmó que no se registraron heridos y aseguró que podría haber más desmoronamientos.