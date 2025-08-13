miércoles, 13 de agosto de 2025

Desde la Policía brindaron detalles del operativo de seguridad por la "XL° Fiesta Nacional del Dorado"

Desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con la Subsecretaria de Seguridad, Policía de la Provincia de Corrientes, a través de la Dirección de Planeamiento y Operaciones de la Policía; la Dirección General de Coordinación e Interior; la Dirección General de Seguridad Vial, de la Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito, Dirección de Grupos especiales, Dirección de Seguridad rural y ecológica, y la Unidad Regional I° San Luis del Palmar; la Comisaria de Distrito Paso de la Patria;; se ha dispuesto un importante operativo de seguridad, con motivo de la “LX° FIESTA NACIONAL DE LA PESCA DEL DORADO”, que se llevarán a cabo en dicha localidad, desde el 13 al 17 de Agosto del año en curso en la Avenida Costanera “General San Martín”, en la zona de la Playa punta arena y “Bahía Punta Mitre”, desde calle Paraguay hasta Av. Brigadier Ferre y desde calle Belgrano hasta el Río Paraná, previéndose una masiva concurrencia de público, teniendo en cuenta además que será un fin de semana prolongado, y conforme a las actividades previstas, como ser la tradicional largada de lanchas, con un cupo de participantes de 400 embarcaciones; elección de la Reina Nacional del Dorado; exposiciones comerciales, industriales y artesanales; realización de presentaciones artísticas, especialmente recitales de cantantes internacionales, nacionales y regionales.  

Este Plan de Seguridad, se implementará antes, durante y después de la culminación de todas las actividades  previstas, a fin de brindar seguridad del 13 al 17 de agosto, basándose en la distribución estratégica del recurso humano y materiales, para evitar la alteración del orden público y la comisión de delitos; como así también la seguridad Vial y actuar ante cualquier circunstancia que, amerite la intervención policial, para que los eventos se desarrollan con total normalidad, esto incluye la coordinación de actividades con los organizadores, otras fuerzas de seguridad y autoridades municipales, entre otras. Sumado al uso de la tecnología, como una herramienta fundamental, como ser Drones de Seguridad con que cuenta la Policía.

Teniendo en cuenta, la gran afluencia de personas que convoca este evento, se dispondrá que en los diferentes controles policiales y los distintos accesos de nuestra ciudad, se advierta a los transportistas y conductores, sobre esta Fiesta que se desarrolla en la localidad de Paso de la Patria, para que tomen las precauciones del caso.

Asimismo, el Personal Policial del Control Caminero Nº 1 (Ex Balanza), informará del evento a los conductores que circulen por la Ruta Nacional N°12, de capital a interior y regulará la velocidad de los vehículos, haciendo hincapié sobre los de mayor porte (camiones; colectivos de larga distancia, etc.)

Control Caminero N°3: Igual misión como el anterior y además informará a los conductores que tengan como destino la localidad de Paso de la Patria e Intensificará el operativo vial los días del 13 al 17-08-25.

Control Caminero N°4: Tendrá similares funciones al control anterior haciendo especial hincapié sobre los vehículos de tránsito Pesado.

Asimismo, se instalará puestos de regulación de tránsito en los siguientes lugares:

• RUTA NACIONAL N° 12 Y PROVINCIAL N° 89 (ESTACIÓN DE SERVICIO HB)

• RUTA NACIONAL N°12 Y PROVINCIAL N°89 (ZONA ACCESO AL 20)

• RUTA NACIONAL N°12 Y PROVINCIAL N°9 (BOQUERÓN)

Igualmente, las Comisarías 9na., 16ta.; 10ma, 22da. Urbana y Perichon, acentuaran sus labores de prevención en las distintas zonas que componen su jurisdicción policial, a fin de evitar que se registre algún siniestro vial.

Por ello, se solicita la colaboración de los señores conductores y transportistas, extremar las medidas de seguridad, a efectos de evitar accidentes y caos vehicular.

INFORMACION UTIL

SEGURIDAD VIAL

Los automovilistas, deberán circular con prudencia, respetando las normas de tránsito, las indicaciones realizadas por el personal policial a través de los distintos puestos fijos y móviles, poseer las documentaciones que correspondan a la persona y al vehículo que conduce (Ley Nac. 24.449 y Ley Prov. 5037).

- Los rodados deberán poseer las condiciones óptimas de seguridad y transitabilidad.

- Uso obligatorio del cinturón de seguridad para todos los ocupantes del vehículo.

- No exceder las velocidades permitidas.

- Uso obligatorio de las luces bajas en forma permanente.

- Respetar las señalizaciones y mantener la distancia de frenado en ruta.

- A los motociclistas se les exigirá, además de las documentaciones correspondientes, el uso del casco tanto para el conductor como el acompañante.

- Los menores de diez años deben viajar en los asientos traseros y con los cinturones de seguridad colocados,

- Los bebés deberán viajar con el Sistema de Retención Infantil (SRI), conforme la legislación vigente.