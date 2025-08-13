Desde la Policía brindaron detalles del operativo de seguridad por la "XL° Fiesta Nacional del Dorado"

Este Plan de Seguridad, se
implementará antes, durante y después de la culminación de todas las
actividades previstas, a fin de brindar
seguridad del 13 al 17 de agosto, basándose en la distribución estratégica del recurso
humano y materiales, para evitar la alteración del orden público y la comisión
de delitos; como así también la seguridad Vial y actuar ante cualquier
circunstancia que, amerite la intervención policial, para que los eventos se
desarrollan con total normalidad, esto incluye la coordinación de actividades
con los organizadores, otras fuerzas de seguridad y autoridades municipales,
entre otras. Sumado al uso de la tecnología, como una herramienta fundamental,
como ser Drones de Seguridad con que cuenta la Policía.
Teniendo en cuenta, la gran
afluencia de personas que convoca este evento, se dispondrá que en los
diferentes controles policiales y los distintos accesos de nuestra ciudad, se
advierta a los transportistas y conductores, sobre esta Fiesta que se desarrolla
en la localidad de Paso de la Patria, para que tomen las precauciones del caso.
Asimismo, el Personal Policial
del Control Caminero Nº 1 (Ex Balanza), informará del evento a los conductores
que circulen por la Ruta Nacional N°12, de capital a interior y regulará la
velocidad de los vehículos, haciendo hincapié sobre los de mayor porte
(camiones; colectivos de larga distancia, etc.)
Control Caminero N°3: Igual
misión como el anterior y además informará a los conductores que tengan como
destino la localidad de Paso de la Patria e Intensificará el operativo vial los
días del 13 al 17-08-25.
Control Caminero N°4: Tendrá
similares funciones al control anterior haciendo especial hincapié sobre los
vehículos de tránsito Pesado.
Asimismo, se instalará puestos de
regulación de tránsito en los siguientes lugares:
• RUTA NACIONAL N° 12 Y
PROVINCIAL N° 89 (ESTACIÓN DE SERVICIO HB)
• RUTA NACIONAL N°12 Y PROVINCIAL
N°89 (ZONA ACCESO AL 20)
• RUTA NACIONAL N°12 Y PROVINCIAL
N°9 (BOQUERÓN)
Igualmente, las Comisarías 9na.,
16ta.; 10ma, 22da. Urbana y Perichon, acentuaran sus labores de prevención en
las distintas zonas que componen su jurisdicción policial, a fin de evitar que
se registre algún siniestro vial.
Por ello, se solicita la
colaboración de los señores conductores y transportistas, extremar las medidas
de seguridad, a efectos de evitar accidentes y caos vehicular.
INFORMACION UTIL
SEGURIDAD VIAL
Los automovilistas, deberán
circular con prudencia, respetando las normas de tránsito, las indicaciones
realizadas por el personal policial a través de los distintos puestos fijos y
móviles, poseer las documentaciones que correspondan a la persona y al vehículo
que conduce (Ley Nac. 24.449 y Ley Prov. 5037).
- Los rodados deberán poseer las
condiciones óptimas de seguridad y transitabilidad.
- Uso obligatorio del cinturón de
seguridad para todos los ocupantes del vehículo.
- No exceder las velocidades
permitidas.
- Uso obligatorio de las luces
bajas en forma permanente.
- Respetar las señalizaciones y
mantener la distancia de frenado en ruta.
- A los motociclistas se les
exigirá, además de las documentaciones correspondientes, el uso del casco tanto
para el conductor como el acompañante.
- Los menores de diez años deben
viajar en los asientos traseros y con los cinturones de seguridad colocados,
- Los bebés deberán viajar con el Sistema de Retención Infantil (SRI), conforme la legislación vigente.