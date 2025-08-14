Detienen a dos personas luego de darse a la fuga en camioneta al intentar evitar el control de la Fuerza  

El operativo cerrojo, fue llevado a cabo en forma conjunta y coordinada con personal de la Policía de la provincia de Chaco.
Personal del Escuadrón 14 “Las Palmas”, en circunstancias de hallarse apostados sobre la Ruta Provincial Nº 1 altura puente nacional, divisaron la aproximación de una camioneta, la cual al advertir la señalización de detención de los gendarmes para su respectivo control documentológico, giró bruscamente dándose a la fuga en dirección a la localidad chaqueña de Margarita Belén. En dicha acción los involucrados, descartaron por la ventanilla del vehículo paquetes amorfos conteniendo cannabis sativa. Estos mismos fueron hallados e incautados por los gendarmes luego de un rastrillaje en la vera de la traza vial.
Inmediatamente, se implementó un operativo cerrojo en forma conjunta y coordinada con efectivos de la Policía de la provincia de Chaco. Logrando interceptar a la camioneta (en mencionada localidad) en la que viajaban dos personas mayores de edad.
En presencia de testigos, personal de la Fuerza llevó a cabo una requisa exhaustiva hallando en uno de los habitáculos del rodado, cogollos de marihuana. Sumados a los bultos secuestrados anteriormente, dieron un peso total de 2 kilos 630 gramos de la droga.
Interiorizados de los hechos, el Juzgado Federal de Resistencia Nº 2, dispuso el secuestro de la totalidad del estupefaciente, dos teléfonos celulares y la detención de los involucrados.