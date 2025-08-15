Día de la Niñez con el Banco de Corrientes: Hasta un 40% de descuento y 9 cuotas sin interés

En esta oportunidad, la promoción brindará hasta un total de 40% de reintegro en compras en comercios adheridos que corresponden a un 30% de devolución sin tope por utilizar las tarjetas de crédito del Banco tanto Visa como Mastercard, a lo que se adiciona un 10% con tope de hasta $15.000 si el cliente además abona por medio de la billetera MÁSBanCo MODO.
De esta manera, la banca correntina apuesta una vez más a brindar beneficios e importantes descuentos a sus clientes, esta vez durante el fin de semana largo del 15 al 17 de agosto, impulsando el consumo de las familias y dinamizando la economía. Los comercios que comprenden está promoción están vinculados a rubros que incluyen jugueterías, librerías, indumentaria, calzado y regalería.
Las bases, condiciones y comercios adheridos pueden conocerse en www.promosdelbanco.com