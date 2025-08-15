viernes, 15 de agosto de 2025

Día de la Niñez con el Banco de Corrientes: Hasta un 40% de descuento y 9 cuotas sin interés

PROMOCIÓN 
La entidad financiera correntina apuesta una vez más por impulsar el consumo en fechas especiales con promociones imperdibles. Del 15 al 17 de agosto llega la promo "Día de la Niñez con el BanCo", que ofrece hasta 40% de reintegro y financiaciones de hasta 9 cuotas sin interés en comercios adheridos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard sin tope de reintegro y utilizando la Billetera Más Banco.

En esta oportunidad, la promoción brindará hasta un total de 40% de reintegro en compras en comercios adheridos que corresponden a un 30% de devolución sin tope por utilizar las tarjetas de crédito del Banco tanto Visa como Mastercard, a lo que se adiciona un 10% con tope de hasta $15.000 si el cliente además abona por medio de la billetera MÁSBanCo MODO.

De esta manera, la banca correntina apuesta una vez más a brindar beneficios e importantes descuentos a sus clientes, esta vez durante el fin de semana largo del 15 al 17 de agosto, impulsando el consumo de las familias y dinamizando la economía. Los comercios que comprenden está promoción están vinculados a rubros que incluyen jugueterías, librerías, indumentaria, calzado y regalería.

Las bases, condiciones y comercios adheridos pueden conocerse en www.promosdelbanco.com