Dos demorados por merodeo

Efectivos policiales del Grupo de
Intervención Rápida -G.I.R.-, en la madrugada de ayer 17-08-25, realizando
recorridas en prevención de ilícitos, demoraron a dos personas por encontrarse
merodeando, observando detenidamente los domicilios y vehículos estacionados en
la vía pública.
El primer procedimiento se llevó
a cabo alrededor de las 00:40 horas, cuando hallándose por calles General Paz y
Gobernador Castillo, identificaron y demoraron a un joven de 22 años de edad,
quien no supo justificar su presencia ni accionar en la zona.
De igual forma, siendo las 02:00
horas aproximadamente, encontrándose por calles Cabo de Horno y Argentina, los
efectivos identificaron y demoraron a un hombre de 36 años de edad.
Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor.