Eficaz accionar: La Policía recuperó una moto robada

Efectivos policiales de la Comisaría Quinta Urbana, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo ocurrido, lograron en la noche de ayer 11-08-25 recuperar una motocicleta recientemente denunciada como sustraída.
El procedimiento lo realizaron los mencionados policías,
tras tomar conocimiento que un hombre habría sufrido el accionar delictivo, es
por ello, que de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación,
lo que posibilitó en inmediaciones de Pasaje Sarmiento entre intersecciones de
Avenida Chacabuco y calle reconquista recuperar una motocicleta -marca honda
modelo CBX 250-, la cual sería la recientemente denunciada como sustraída.
El rodado fue trasladado a la citada dependencia policial,
donde se prosigue con los trámites que corresponden.