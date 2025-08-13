El Comunicado del Club Regatas tras el derrumbe

El Club Regatas de Corrientes emitió un comunidado tras el derrumbe que que se produjo en su predio ubicado frente al parque Mitre. Confirmó que las instalaciones fueron evacuadas oportunamente y permanecerá cerrado durante el día de hoy.
Ante los hechos de público conocimiento el Club de Regatas Corrientes quiere llevar tranquilidad a la comunidad en general que hubieron daños materiales y se está trabajando junto a los organismos correspondientes para evaluar los pasos a seguir. El Club fue evacuado inmediatamente por precaución.
Informamos a los socios que todas las actividades quedan suspendidas y el club permanecerá cerrado por el día de la fecha.