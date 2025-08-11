El Gobernador Valdés inauguró una nueva Comisaria en Corrientes

Durante el acto, Valdés señaló que “esta
comisaría surge como una necesidad que teníamos en este tramo, en estos
barrios. Surge de un convenio con la UNNE y de reclamos de estudiantes y
vecinos que necesitaban más seguridad”.
El mandatario destacó la importancia del
trabajo conjunto con la universidad: “Tenemos que tener una sincronización con
la UNNE por los conocimientos que nos brindan. Una universidad pública es vital
para el desarrollo, la tecnología y el futuro de la provincia”.
La nueva dependencia policial cuenta con dos
plantas, que incluyen oficinas, celdas, patios y un playón para vehículos
oficiales. Su diseño se distingue por grandes ventanales vidriados, que aportan
luminosidad y una impronta arquitectónica moderna.
Sobre esta característica, Valdés explicó: “La
característica es nuevo diseño, fundamentalmente. Tiene carpintería moderna,
nuevo diseño y la verdad para nosotros eso es importante porque dejamos de lado
el anterior diseño de comisaría que eran tipo escuela”.
El gobernador remarcó que se trata de una de
las “comisarías modelo” que se están construyendo en Corrientes, con una fuerte
inversión provincial. “Necesitamos este tipo de inversiones porque necesitamos
mejorar la seguridad. No se trata solo de una comisaría: esto hace al confort
de todos, pero también necesitamos leyes y fiscales comprometidos en luchar
contra la criminalidad”, afirmó.
Finalmente, se dirigió a los efectivos
policiales: “Cuiden a los estudiantes y a los vecinos”, recordando que
“Corrientes se hizo grande a partir de muchos estudiantes que vinieron a buscar
futuro en nuestra provincia”.
La comisaría será un aporte para que toda la
zona del campus universitario esté "más segura y pueda evolucionar",
concluyó Valdés, quien por la tarde tenía previstas actividades en la Escuela
Normal "Juan Pujol" y en Ituzaingó.
Además de Valdés, también estuvo el intendente Eduardo Tassano, el ministro de Seguridad de la Provincia Alfredo Vallejos, el jefe de la Policía de Corrientes Miguel Leguizamón, el Subejefe Comisario General Walter Aceval, demás autoridades provinciales y vecinos de la zona.