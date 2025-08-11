lunes, 11 de agosto de 2025

El Gobernador Valdés inauguró una nueva Comisaria en Corrientes

Este lunes, el gobernador Gustavo Valdés inauguró la Comisaría N°24, ubicada en el campus Deodoro Roca de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). La obra forma parte del plan provincial de fortalecimiento de la seguridad, cuyo objetivo es brindar mayor cobertura preventiva y de respuesta a la comunidad, en articulación con instituciones educativas y barriales.

Durante el acto, Valdés señaló que “esta comisaría surge como una necesidad que teníamos en este tramo, en estos barrios. Surge de un convenio con la UNNE y de reclamos de estudiantes y vecinos que necesitaban más seguridad”.

El mandatario destacó la importancia del trabajo conjunto con la universidad: “Tenemos que tener una sincronización con la UNNE por los conocimientos que nos brindan. Una universidad pública es vital para el desarrollo, la tecnología y el futuro de la provincia”.

La nueva dependencia policial cuenta con dos plantas, que incluyen oficinas, celdas, patios y un playón para vehículos oficiales. Su diseño se distingue por grandes ventanales vidriados, que aportan luminosidad y una impronta arquitectónica moderna.

Sobre esta característica, Valdés explicó: “La característica es nuevo diseño, fundamentalmente. Tiene carpintería moderna, nuevo diseño y la verdad para nosotros eso es importante porque dejamos de lado el anterior diseño de comisaría que eran tipo escuela”.

El gobernador remarcó que se trata de una de las “comisarías modelo” que se están construyendo en Corrientes, con una fuerte inversión provincial. “Necesitamos este tipo de inversiones porque necesitamos mejorar la seguridad. No se trata solo de una comisaría: esto hace al confort de todos, pero también necesitamos leyes y fiscales comprometidos en luchar contra la criminalidad”, afirmó.

Finalmente, se dirigió a los efectivos policiales: “Cuiden a los estudiantes y a los vecinos”, recordando que “Corrientes se hizo grande a partir de muchos estudiantes que vinieron a buscar futuro en nuestra provincia”.

La comisaría será un aporte para que toda la zona del campus universitario esté "más segura y pueda evolucionar", concluyó Valdés, quien por la tarde tenía previstas actividades en la Escuela Normal "Juan Pujol" y en Ituzaingó.

Además de Valdés, también estuvo el intendente Eduardo Tassano, el ministro de Seguridad de la Provincia Alfredo Vallejos, el jefe de la Policía de Corrientes Miguel Leguizamón, el Subejefe Comisario General Walter Aceval, demás autoridades provinciales y vecinos de la zona.