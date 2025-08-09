El gobernador Valdés solicitó continuar reforzando las tareas de prevención del delito

Este sábado se conmemoró el 54º
aniversario del "Día de la Policía de Corrientes", con un acto
encabezado por el gobernador Gustavo Valdés, quien valoró la labor diaria de
cada uno de los agentes y destacó la importancia de seguir apostando a la
formación profesional instando al personal a reforzar las tareas de prevención
en los barrios para velar por el bienestar y seguridad de los correntinos.
El acto tuvo lugar en la
Costanera Sur de la ciudad, donde inicialmente se entonaron las estrofas del
Himno Nacional Argentino ejecutado por la Banda de Música de la Policía de
Corrientes.
Seguidamente, se realizó la
innovación religiosa a cargo del capellán presbítero auxiliar, Guillermo
Danuzzo. Luego, el Jefe de la Policía, Miguel Ángel Leguizamón entregó un
reconocimiento al gobernador y ministro de Seguridad.
Honrar la labor histórica
Posteriormente, tomó la palabra
el gobernador Gustavo Valdés realizando una breve reseña de los comienzos de la
labor de las fuerzas policiales en el suelo correntino destacando que
"tenemos una policía territorial con historia y trayectoria que a los
correntinos nos llena de orgullo y satisfacción" donde "debemos
reconocer que esta fuerza transcurrió y atravesó por muchos desafíos y vamos a
seguir haciéndolo".
En ese sentido, Valdés mencionó
que "a lo largo de la gestión dimos pasos importantes y
significativos" pero tenemos que seguir por ese camino de la
modernización" porque "es fundamental que la policía este a la altura
de las circunstancias y eso implica que incorporemos herramientas que nos da la
tecnología como el 911, los avances en las comunicaciones encriptadas, la
geolocalización, la utilización de todo lo que tiene que ver con la tecnología
incluida la inteligencia artificial", detalló. Y agregó que "también
fuimos implementando mayor número de cámaras de seguridad y detección de
rostros para acelerar las respuestas a las demandas".
En consiguiente, el mandatario
precisó que otro de los objetivos trazados "fue contar con una policía
profesional" porque "si no tenemos eso, es difícil que sepamos el
camino", sostuvo dando cuenta la labor realizada en el campo de profesionalización
complejizado que se fue construyendo de la mano de un convenio firmado con la
Universidad Nacional del Nordeste. Por ello, Valdés indicó que "debemos
seguir apostando a esos hombres y mujeres que cuentan con conocimientos
elevados y científicos para que nos sigan trayendo claridad en lo que debemos
hacer de materia de seguridad".
"También avanzamos en
equipamientos y edificios donde verdaderamente tuvimos un salto de
calidad", subrayó al mencionar los trabajos realizados en la construcción
de nuevos destacamentos en toda la provincia.
Más avances
Por otro lado, Valdés recordó que
"la verdadera evolución lo hicimos en los cambios en los códigos de
procedimiento" donde "el trabajo fundamentalmente se centró en las
modificaciones del Código Penal donde volcamos el eje en la prevención, y por
eso salimos de la metodología mixta a un plan netamente acusatorio porque
tenemos que trabajar codo a codo con la policía de Corrientes", comentó.
Ante lo mencionado, expresó su
agradecimiento a la labor realizada por parte de las fiscalías que
"continúan previniendo los delitos" y "por eso también
trabajamos en fiscalías rurales para dar soluciones para la lucha contra el
abigeato" y resaltó que se debe apuntalar las acciones para combatir el
ciberdelito "porque vemos un avance en estos hechos y debemos trabajar en
normas que lo regulen pero si la Legislatura no evoluciona, nosotros no vamos a
poder dar tutela efectiva a una comunidad demandante que requiere la ayuda del
Estado".
Reconocimiento al día a día
Asimismo, el gobernador
reflexionó sobre la importancia de la labor de la Policía de Corrientes
realizada durante la pandemia producto del Coronavirus y los incendios
forestales que azotaron a la provincia diciendo que "pusieron el cuerpo y
su compromiso en estos hechos claves que marcaron a Corrientes" con una
"gran responsabilidad". Y luego, envió un mensaje para aquellos que
perdieron la vida en el deber.
Finalmente, Valdés insistió en
seguir trabajando para luchar contra el narcomenudeo recordando que "somos
el orgullo de una tierra que lloró con sangre para hacerla grande" y
"levantamos con orgullo la bandera que dice Patria, Libertad y Constitución
y apostamos a que la Policía de Corrientes siga siendo la institución más
importante" porque "está constituida por hombres y mujeres que luchan
día a día", cerró.
Ratificar el rumbo de la
seguridad pública
Por su parte, el ministro de
Seguridad, Alfredo Vallejos, resaltó la fecha de conmemoración de "una de
las instituciones más importantes de la provincia como es nuestra querida
Policía de Corrientes" que hace "más de 400 años hombres y mujeres de
la fuerza vienen vistiendo su uniforme, con corrección, abnegación, sacrificio,
pero sobre todo con vocación de servicio con la misión de resguardar la
seguridad de todos los correntinos".
En esa línea, Vallejos dijo que
"si bien la sociedad fue cambiando y con ella sus demandas,
requerimientos, y tenemos la necesidad desde el sector público de estar a la
altura para dar respuestas a las nuevas demandas" y por eso,
"necesitamos contar con una fuerza que esté preparada para hacer frente a
esos requerimientos de la sociedad".
Finalmente, remarcó la
importancia de que el personal policial continué trabajando y capacitándose
para dar mayor respuesta a la ciudadanía y comentó que "a partir de una
capacitación internacional en la que participaron otras fuerzas de otros países
y algunas provincias, tenemos la posibilidad de cuando finalmente adquiramos
esta clase de dispositivos –las pistolas Taser- que también son una demanda de
la sociedad, vamos a tener personal capacitado e instructores que en todo el
territorio de la provincia".
Construcción de una Policía más
cercana
"Hoy celebramos una fecha que honra nuestra historia, nuestro presente y sobre todo nuestro compromiso con la sociedad", comenzó diciendo el jefe de la Policía, Miguel Ángel Leguizamón remarcando que "venimos realizando una labor con larga historia de vocación, entrega y protección que nos llena de orgullo y renovación".
En tanto, resaltó que "este
acto tiene para mí un significado importante", ya que "hace un poco
más de un año que fui convocado y designado por el Gobernador, para conducir
esta gran fuerza policial, a quien agradezco profundamente por la confianza
depositada en mi persona, por el apoyo constante".
Así, el jefe de la Policía
recordó los desafíos que debió atravesar al inicio de la gestión donde
"fuimos tejiendo lazos de confianza con los ciudadanos" y
"comenzamos a trabajar con mayor transparencia, honestidad, cercanía y
profesionalismo para recuperar la confianza del pueblo correntino".
"Por eso, elaboramos un plan de seguridad integral tanto para Capital como
para interior provincial, siendo uno de los ejes más importantes de este
proceso, la prevención del delito y el fortalecimiento de la seguridad
pública", indicó Leguizamón al mencionar cuales fueron los ejes de trabajo
trazados desde un inicio haciendo hincapié en que "sabemos que prevenir es
proteger, por eso mejoramos la presencia territorial con patrullajes
inteligentes y avanzamos con el trabajo articulado con resultados visibles en
toda la provincia".
Por otro lado, hizo mención a que
"avanzamos en las tareas de la lucha contra el narcotráfico, trabajando
duramente con la Dirección General de Drogas Peligrosas, creando luego una
división de la misma en zona estratégica" y "actualmente se está
proyectado la creación de divisiones similares en otros puntos de la
provincia", adelantó.
"También en materia de
seguridad vial se continúa trabajando incansablemente en rutas y caminos para
prevenir siniestros, concientizar a la ciudadanía y garantizar un tránsito más
ordenado y seguro en todo el territorio", destacó Leguizamón, quien además
nombró a las diferentes áreas de seguridad e instituciones de la provincia que
trabajan de manera articulada con la Policía de Corrientes.
Para concluir, subrayó la
importancia de contar con mejores herramientas de modernización e innovación en
la fuerza para atender con mayor celeridad los hechos delictivos que requieren
mayor exactitud digital.
Presencias
En la oportunidad, acompañaron al gobernador, la ministra de Educación, Práxedes López, de Salud, Ricardo Cardozo, de Obras Públicas, Claudio Polich, el Fiscal de Estado, Horacio Ortega, legisladores provinciales y nacionales, el viceintendente de la ciudad, Emilio Lanari, concejales, representantes de la Policía de Formosa, exjefes de la Policía de la provincia de Corrientes, titulares de espacios de seguridad, comisarías, personal retirado, representantes de entidades civiles y organismos no gubernamentales, entre otros.