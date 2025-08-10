En tareas de prevención demoraron a dos jóvenes por merodeo

En horas de la madrugada de hoy 10-08-25, personal policial dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 2, tras hallarse realizando recorridas de prevención de ilícitos, más precisamente por inmediaciones de calle Medrano y Avenida Cazadores Correntinos observaron a dos jóvenes a bordo de una motocicleta, observando detenidamente los domicilios de la zona.
Ante tal situación y a modo de prevención, los citados
efectivos procedieron a la identificación y posterior demora de los mismos,
tratándose de dos mayores de edad, quienes no supieron justificar su
permanecería en la zona; así también, secuestraron una motocicleta –marca Honda
Wave de 110cc- en la que circulaban.
Los demorados y el rodado secuestrado fueron puestos a
disposición de la justicia y trasladados hasta la comisaria jurisdiccional 8va,
donde se llevan a cabo las diligencias del caso.