domingo, 10 de agosto de 2025

En tareas de prevención demoraron a dos jóvenes por merodeo

En horas de la madrugada de hoy 10-08-25, personal policial dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 2, tras hallarse realizando recorridas de prevención de ilícitos, más precisamente por inmediaciones de calle Medrano y Avenida Cazadores Correntinos observaron a dos jóvenes a bordo de una motocicleta, observando detenidamente los domicilios de la zona.

Ante tal situación y a modo de prevención, los citados efectivos procedieron a la identificación y posterior demora de los mismos, tratándose de dos mayores de edad, quienes no supieron justificar su permanecería en la zona; así también, secuestraron una motocicleta –marca Honda Wave de 110cc- en la que circulaban.

Los demorados y el rodado secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la comisaria jurisdiccional 8va, donde se llevan a cabo las diligencias del caso.