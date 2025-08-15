Goya: Demoran a un hombre que transportaba clandestinamente cortes de carne vacuna

En la fecha 14-08-25, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya, realizando un operativo vehicular e identificación de personas en la Primera Sección del Paraje Paranacito de dicha ciudad, identificaron a un hombre que transportaba carne vacuna de manera clandestina.
El procedimiento se realizó en un
operativo, cuando los citados efectivos identificaron a un hombre –de 59 años
de edad- quien circulaba en una camioneta – marca Ford F-100- y quien además
transportaba varios cortes de carne vacuna, no aptas para el consumo humano y
trasladándolas sin las medidas sanitarias estipuladas por las leyes y normas de
salubridad, por lo que fue aprehendido y bajo las formalidades legales el
producto cárnico fue secuestrado.
El aprehendido junto a lo
secuestrado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y
trasladados a la citada unidad, donde se continuaron con las diligencias de
rigor.