Goya: La Policía recuperó una notebook robada, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Cuarta de Goya, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo, finalmente lograron la demora del presunto autor y recuperar una notebook que presuntamente habría sido denunciada como sustraída
El procedimiento lo realizaron los mencionados efectivos,
tras tomar conocimiento en que una mujer habría sufrido el accionar delictivo,
es por ello, que de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de
investigación, lo que posibilitó identificar, localizar y demorar al presunto
autor, un hombre mayor de edad y recuperar una notebook que aparentemente
habría sido denunciada como sustraída.
El demorado y lo recuperado fueron puestos a disposición de
la justicia y trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue
con los trámites que corresponden.