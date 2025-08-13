Goya: Terminó preso tras robar una bicicleta

Efectivos policiales dependientes de las
Comisarias de Distritos 2da y 4ta de la ciudad de Goya y en colaboración con la
Unidad Fiscal de Investigación lograron en forma conjunta identificar y
posteriormente demorar a un hombre mayor de edad, quien estaría sindicado como
el presunto autor de un hecho delictivo.
El procedimiento, lo llevaron a cabo los
citados efectivos luego de tomar conocimiento sobre un hecho delictivo, en el
cual una persona habría denunciado la sustracción de su bicicleta –marca Top
Mega, rodado 26-.
Es por ello, que se llevó a cabo distintos trabajos de investigación, lo que permitió la demora del presunto autor, quien fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la comisaría de Distrito 2da, donde se llevan a cabo las diligencias del caso.