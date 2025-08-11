Goya: Tras un rápido accionar la Policía recuperó una motocicleta robada

Efectivos policiales de la
Comisaria de Distrito Sexta de Goya, realizando diferentes tareas de prevención
de ilícitos e identificación de personas en el ámbito de su jurisdicción,
lograron en las primeras horas de hoy 11-08-25, recuperar una motocicleta la
cual aparentemente fuera sustraída.
El procedimiento, se realizó en
la vía pública, en inmediaciones de la citada jurisdicción, donde luego de
haber realizado diferentes tareas investigativas, los citados efectivos
lograron la demora e identificación de un joven de 22 años de edad, quien circulaba
a bordo de una motocicleta -marca Keller modelo Cronos 110c.c- la cual tras las
primeras averiguaciones, se determinó que la misma poseía pedido de secuestro
por parte de la Comisaria Primera de esa Cuidad, respecto a una presunta
denuncia de la sustracción de la misma.
El demorado junto al rodado recuperado, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladado a la citada dependencia, donde continuaron con los tramites de rigor.