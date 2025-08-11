lunes, 11 de agosto de 2025

Goya: Tras un rápido accionar la Policía recuperó una motocicleta robada

Efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Sexta de Goya, realizando diferentes tareas de prevención de ilícitos e identificación de personas en el ámbito de su jurisdicción, lograron en las primeras horas de hoy 11-08-25, recuperar una motocicleta la cual aparentemente fuera sustraída.

El procedimiento, se realizó en la vía pública, en inmediaciones de la citada jurisdicción, donde luego de haber realizado diferentes tareas investigativas, los citados efectivos lograron la demora e identificación de un joven de 22 años de edad, quien circulaba a bordo de una motocicleta -marca Keller modelo Cronos 110c.c- la cual tras las primeras averiguaciones, se determinó que la misma poseía pedido de secuestro por parte de la Comisaria Primera de esa Cuidad, respecto a una presunta denuncia de la sustracción de la misma.

El demorado junto al rodado recuperado, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladado a la citada dependencia, donde continuaron con los tramites de rigor.