Hay un demorado por el homicidio de un hombre en Santa Lucia

Efecticos policiales dependientes de la comisaría de distrito Santa Lucia, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación dieron inicio a tareas investigativas, en relación a un hecho registrado el viernes 08-08-25, en la zona de playa de esa localidad, donde un hombre habría perdido la vida tras resultar lesionado con un disparo de arma de fuego y por el cual existe un hombre a disposición de la justicia.
Según la información inicial
obtenida, el hecho se habría registrado alrededor de las 20:00 horas, momentos
en que un hombre se encontraba en el interior de un automóvil, junto a una
mujer y en un momento dado, por causas que desconocen habría recibido un
impacto de arma de fuego, aparentemente por parte de otro hombre mayor de edad,
lo que produjo su deceso en el lugar.
por el hecho, se encuentra
detenido y a disposición de la justicia el presunto autor–mayor de 37 años de
edad- quien fue alojado en la citada comisaria, donde se continua con las
diligencias del caso.