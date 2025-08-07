jueves, 7 de agosto de 2025

Incautan 19.900 paquetes de cigarrillos ilegales en Misiones

Asimismo, los gendarmes decomisaron un vehículo utilizado para transportar la mercadería de contrabando, el cual tenía pedido de secuestro por robo.

Como resultado del intercambio de información con las Fuerzas Policiales de la República Federativa de Brasil, efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Eldorado” tomaron conocimiento del robo de una camioneta en cercanías al límite internacional fronterizo, la cual estaría siendo utilizada en el territorio argentino para concretar diversos delitos relacionados al contrabando.

Las investigaciones derivaron en reconocimientos llevados a cabo en conjunto con el Escuadrón 10 “Eldorado”, abarcando caminos secundarios en zona rural de la localidad de Puerto Piray, donde se pudo ubicar al vehículo indicado en una vivienda abandonada. Allí, los uniformados observaron que personas se encontraban descargando cajas de cartón.

Ante este hecho, los funcionarios dieron la voz de alto en nombre de la Institución, y los involucrados se dieron a la fuga, adentrándose en la espesura de un monte lindante.

El Magistrado interviniente ordenó llevar a cabo el registro del inmueble, por lo que los gendarmes requisaron el mismo, detectando en su interior 19.900 paquetes de cigarrillos de origen extranjero, distribuidos en 40 cajas de cartón. Además, se constató que la camioneta utilizada poseía pedido de secuestro activo por robo en el vecino país.

El Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado dispusieron el secuestro del vehículo y de la mercadería en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.