Incautan 19.900 paquetes de cigarrillos ilegales en Misiones

Como resultado del intercambio de
información con las Fuerzas Policiales de la República Federativa de Brasil,
efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos
Judiciales “Eldorado” tomaron conocimiento del robo de una camioneta en
cercanías al límite internacional fronterizo, la cual estaría siendo utilizada
en el territorio argentino para concretar diversos delitos relacionados al
contrabando.
Las investigaciones derivaron en
reconocimientos llevados a cabo en conjunto con el Escuadrón 10 “Eldorado”,
abarcando caminos secundarios en zona rural de la localidad de Puerto Piray,
donde se pudo ubicar al vehículo indicado en una vivienda abandonada. Allí, los
uniformados observaron que personas se encontraban descargando cajas de cartón.
Ante este hecho, los funcionarios
dieron la voz de alto en nombre de la Institución, y los involucrados se dieron
a la fuga, adentrándose en la espesura de un monte lindante.
El Magistrado interviniente
ordenó llevar a cabo el registro del inmueble, por lo que los gendarmes
requisaron el mismo, detectando en su interior 19.900 paquetes de cigarrillos
de origen extranjero, distribuidos en 40 cajas de cartón. Además, se constató
que la camioneta utilizada poseía pedido de secuestro activo por robo en el
vecino país.
El Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado dispusieron el secuestro del vehículo y de la mercadería en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.