Incautan 60.000 atados de cigarrillos de contrabando en dos procedimientos

Efectivos que dependen del Escuadrón 7 Paso de
los Libres "Cabo Misael Pereyra" abrieron tres bultos de grandes
dimensiones que habían sido interdictados en un procedimiento realizado sobre
la Ruta Nacional Nº 14, kilómetro 480 (Peaje inactivo "Bonpland") a
un transporte perteneciente a una empresa de envíos generales que circulaba con
itinerario la localidad misionera de 9 de Julio- Pablo Nogués (Buenos Aires).
El personal de la Fuerza contabilizó 45.000
paquetes de cigarrillos de origen extranjero,
los cuales no contaban con la documentación aduanera correspondiente.
En otro procedimiento llevado a cabo ayer sobre
el kilómetro 729 de la Ruta Nacional Nº 14, gendarmes de la Sección
"Alvear", con apoyo de la Sección "Virasoro" y Puesto del
Control Fijo "Cuay Grande", dependientes del Escuadrón 57 “Santo
Tomé”, detectaron un vehículo particular que realizaba maniobras evasivas y
peligrosas a la altura del puente Santa Rosa.
Tras un seguimiento controlado del rodado, los
funcionarios lo hallaron abandonado sin ocupantes y extrajeron de su interior
30 cajas cigarrillos de procedencia extranjera, totalizando 15.000 atados en
infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.
En ambos procedimientos, se dio intervención al
Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, que orientaron el
decomiso de la mercadería y del rodado, el cual poseía solicitud de secuestro
activo por robo.