Intensos operativos de contralor: Hay varios demorados

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, en horas de la madrugada de hoy 12-08-25, efectivos Policiales de la Comisaria Vigésimo Cuarta Urbana, con la valiosa colaboración del personal Departamento de Distrito Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Motorizada y Móviles-, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de la mencionada Comisaria de esta ciudad Capital.
Dichos operativos, se llevaron a cabo, entre
las 01:30 a 03:30 horas, oportunidad, en que procedieron a la identificación y
averiguación de sus antecedentes de varias personas, además del control de
diferentes rodados. Finalizando los mismo con normalidad.