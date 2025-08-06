Itatí: La Policía recuperó varios elementos robados, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Itati, en la jornada de hoy 06-08-25, en colaboración a la Unidad Fiscal de Investigaciones, tras realizar amplias tareas investigativas en relación a tres diferentes legajos judiciales, lograron recuperar la totalidad de las cosas denunciadas como sustraídas y además demorar al supuesto autor de los hechos.
Las diferentes labores desplegadas, luego de que los citados efectivos tomaran conocimiento de los hechos delictivos, posibilitó hallar y recuperar en la citada localidad, un termo, una pava eléctrica, una pala de metal y un teléfono celular – marca Iphone 13 pro-, cosas que – bajo las formalidades legales-, fueron secuestradas preventivamente, siendo las denuncias como sustraídas, posteriormente y continuando con las investigaciones, lograron identificar y demorar a un hombre – alias Orteguita, mayor de edad-, quien estaría sindicado como supuesto autor de los hechos.
El demorado junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal interviniente y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.