viernes, 8 de agosto de 2025

Itatí: Tras un rápido accionar la Policía recuperó una moto robada

En la jornada de ayer, 07-08-25 efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Itati, en colaboración a la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, en torno a un legajo judicial que se encuentra en trámite por sup -hurto calificado-, se logro recuperó una motocicleta de marca Honda wave de 110 cc, denunciada como sustraida.

El procedimiento fue concretado por los mencionados efectivos, en horas de la mañana, en circunstancias que realizaban tareas investigativa, recolección de datos y propias del servicio, lo que en horas posteriores posibilito localizar la motocicleta desechada en un descampado situado por Ruta Provincial N° 98, en el camino denominado "atajo" de dicha localidad. Lo que se presume es que los supuestos autores, al ver el despliegue y avance policial en la investagación optaron por desprenderse del rodado en cuestión. No obstante, es de destacar que ya se tienen identificados a los sujetos que habían sustraido la motocicleta.

Al respecto, la motocicleta fue puesta a dispocición de la justicia, junto a las informaciones recolectadas. Entre tanto se continúan con los tramites de rigor por ante la citada Comisaria.