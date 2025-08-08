Itatí: Tras un rápido accionar la Policía recuperó una moto robada

El procedimiento fue concretado por los mencionados efectivos, en horas de la mañana, en circunstancias que realizaban tareas investigativa, recolección de datos y propias del servicio, lo que en horas posteriores posibilito localizar la motocicleta desechada en un descampado situado por Ruta Provincial N° 98, en el camino denominado "atajo" de dicha localidad. Lo que se presume es que los supuestos autores, al ver el despliegue y avance policial en la investagación optaron por desprenderse del rodado en cuestión. No obstante, es de destacar que ya se tienen identificados a los sujetos que habían sustraido la motocicleta.
Al respecto, la motocicleta fue puesta a dispocición de la justicia, junto a las informaciones recolectadas. Entre tanto se continúan con los tramites de rigor por ante la citada Comisaria.