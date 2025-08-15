viernes, 15 de agosto de 2025

Joven murió tras un siniestro vial en Lomas de Vallejos

En la tarde de ayer 15-08-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Lomas de Vallejos habrían tomado conocimiento de que por Ruta Provincial N° 5 a la altura del “Paraje Loma Alta”, por causas y circunstancias que se tratan de establecer, se habría registrado el despiste de un vehículo automotor, a consecuencia del mismo un joven perdió la vida y otras dos resultaron con diversas lesiones.

Según la información preliminar obtenida, el siniestro habría ocurrido cerca de las 18:30 horas, donde una camioneta – marca Toyota Hilux- conducida por un hombre, a quien acompañaba una mujer – ambos mayores de edad- y un joven – de 16 años de edad-, por causas que aún se desconocen se habría producido el despiste del rodado, siendo auxiliados y trasladados al hospital local, el conductor y la acompañante, en tanto, debido a las graves lesiones sufridas el joven falleció en el lugar.

Tomando intervención la Unidad Fiscal de Investigaciones en turno, en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes y en la citada dependencia se continuaron con los tramites de rigor.             