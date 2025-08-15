Joven murió tras un siniestro vial en Lomas de Vallejos

Según la información preliminar
obtenida, el siniestro habría ocurrido cerca de las 18:30 horas, donde una
camioneta – marca Toyota Hilux- conducida por un hombre, a quien acompañaba una
mujer – ambos mayores de edad- y un joven – de 16 años de edad-, por causas que
aún se desconocen se habría producido el despiste del rodado, siendo auxiliados
y trasladados al hospital local, el conductor y la acompañante, en tanto,
debido a las graves lesiones sufridas el joven falleció en el lugar.
Tomando intervención la Unidad
Fiscal de Investigaciones en turno, en el lugar se realizaron las diligencias
correspondientes y en la citada dependencia se continuaron con los tramites de
rigor.