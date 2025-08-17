La Policía demoró a cinco personas con marihuana y cocaína de máxima pureza en Paso de la Patria

Esta madrugada, continuando con las labores específicas, la D.I.C de la comisaria Paso de la Patria, hallándose en inmediaciones de Formosa y San Martin de esta ciudad, divisan un vehículo Chevrolet Prisma de color blanco, que se hallaba estacionado en una esquina y que en su interior se hallaban dos personas, realizando movimientos sospechosos, como que intercambiaban cosas. Se los solicita que desciendan del rodado, al identificarlos y al abrir la puerta, se observa sobre el panel, una bolsa de polietileno, conteniendo en su interior un polvo de color blanco. Asimismo, afuera del rodado se hallaban otros dos masculinos y un femenino, esta última tenía entre sus prendas un envoltorio de color verde. Ante la sospecha de que podría tratarse de sustancias prohibidas, se solicita la colaboración del personal de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado. En búsqueda de un mejor lugar, donde poder realizar mejor la inspección, secuestro y en su caso el narco tés, con la presencia de los testigos correspondientes, se procede al traslado de las personas involucradas, las sustancias, los testigos y el vehículo, hasta la comisaria. En la inspección, se halló otros envoltorios, que al ser pesados todos, se logró la suma total de 66 gramos de cocaína y de 18 gramos de marihuana, todos de máxima pureza. Se dio inicio a actuaciones judiciales por infracción a la ley 23.737 quedando las personas involucradas y sustancias, a disposición de la justicia federal. Haciendo mención que son oriundos de la vecina provincia del Chaco, mayores de edad: dos hermanos de apellido Barreto, Peloso, López (propietario del auto) y Acevedo (femenino). Se continúan con las diligencias de rigor. Las 5 personas quedan en calidad de detenidos y son alojados en la ciudad capital, junto al rodado, continuando el personal de Drogas Peligrosas con la investigación.