jueves, 14 de agosto de 2025

La Policía demoró a dos personas, por ocasionar disturbios en la vía pública

En horas de la tarde de ayer 13-08-25, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, tras hallarse realizando recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, lograron la demora de dos jóvenes mayores de edad, uno de ellos con antecedentes delictivos.

El procedimiento, lo concretaron alrededor de las 17:30 horas, luego de ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, que en zonas de barrio San Marcos, se encontrarían dos personas ocasionando disturbios en la vía pública y amenazando a transeúntes, por lo que de manera inmediata procedieron a la identificación y posterior demora de los mismos, siendo ambos mayores de edad, resultando uno de ellos con antecedentes por delitos contra la propiedad.

Ambos, fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional correspondientes, donde se llevan a cabo los trámites del caso.