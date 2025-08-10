La Policía demoró a tres sujetos con antecedentes policiales

Personal policial dependientes del Grupo de Intervención Rápida, en horas del mediodía de ayer 09-08-25, momentos en que realizaban sus tareas específicas de prevención de ilícitos lograron la demora de tres personas mayores de edad, quienes tendrían antecedentes policiales.
El procedimiento, lo llevaron a
cabo los mencionados efectivos, en inmediaciones de calle Carrillo al 1100
aproximadamente, lugar donde identificaron y demoraron tres personas mayores de
edad, quienes se encontraban merodeando, observando el interior de los
domicilios de la zona y tras las primeras averiguaciones realizadas se logró
determinar que contaban con antecedentes policiales.
Los demorados fueron trasladados
hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con las
diligencias pertinentes.