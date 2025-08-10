domingo, 10 de agosto de 2025

La Policía demoró a tres sujetos con antecedentes policiales

Personal policial dependientes del Grupo de Intervención Rápida, en horas del mediodía de ayer 09-08-25, momentos en que realizaban sus tareas específicas de prevención de ilícitos lograron la demora de tres personas mayores de edad, quienes tendrían antecedentes policiales.

El procedimiento, lo llevaron a cabo los mencionados efectivos, en inmediaciones de calle Carrillo al 1100 aproximadamente, lugar donde identificaron y demoraron tres personas mayores de edad, quienes se encontraban merodeando, observando el interior de los domicilios de la zona y tras las primeras averiguaciones realizadas se logró determinar que contaban con antecedentes policiales.

Los demorados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con las diligencias pertinentes.