jueves, 7 de agosto de 2025

La policía demoró a un joven y secuestró una motocicleta de dudosa procedencia

Efectivos policiales dependientes del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R- , en la noche de ayer 06-08-25, momentos en que realizaban recorrida de prevención de ilícitos en inmediaciones de calles Gutnisky y Cabeza de Vaca, visualizaron a una persona que se encontraba merodeando a bordo de una motocicleta observando el interior de los domicilios y vehículos estacionados en el lugar.

Por tal motivo, los mencionados efectivos procedieron a la identificación y posterior demora de un hombre mayor de edad, quien circulaba a bordo de una motocicleta -marca Zanella modelo ZB 110c.c-, de la cual no supo justificar su propiedad ni procedencia por lo que se secuestró preventivamente la misma bajo las formalidades legales correspondientes.

Al respecto, el demorado y la motocicleta fueron trasladadas hasta la dependencia policial jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias de rigor.