La Policía desbarató un kiosco de drogas en el B° Unión: Hay dos personas demoradas

Los distintos trabajos de
investigación posibilitaron diligenciar una orden de allanamiento en un
domicilio ubicado por calles Santo Domingo y Gobernador Martín Goitia de esta
ciudad, para lo cual contaron con la valiosa colaboración del Grupo Especial P.A.R.,
lugar donde lograron la demora de un hombre y una mujer -mayores de edad-,
además se secuestró bajo las formalidades legales correspondientes dinero en
efectivo, 12 teléfonos celulares, de diferentes marcas y modelos, una notebook,
dos cámaras de vigilancia y 4 envoltorios de sustancia blanquecina, el cual al
efectuar el correspondiente narcotes, el mismo arrojo positivo para cocaína,
dando un peso total de 18.55 gramos.
Los demorados junto a lo
secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente,
siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los
tramites del caso.