jueves, 14 de agosto de 2025

La Policía desbarató un kiosco de drogas en el B° Unión: Hay dos personas demoradas

En la jornada de ayer 13-08-25, efectivos policiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento, en un domicilio del Barrio Unión, demoro a dos personas y secuestro varios gramos de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares, entre otros elementos que presuntamente serian de interés a la causa que se investiga.

Los distintos trabajos de investigación posibilitaron diligenciar una orden de allanamiento en un domicilio ubicado por calles Santo Domingo y Gobernador Martín Goitia de esta ciudad, para lo cual contaron con la valiosa colaboración del Grupo Especial P.A.R., lugar donde lograron la demora de un hombre y una mujer -mayores de edad-, además se secuestró bajo las formalidades legales correspondientes dinero en efectivo, 12 teléfonos celulares, de diferentes marcas y modelos, una notebook, dos cámaras de vigilancia y 4 envoltorios de sustancia blanquecina, el cual al efectuar el correspondiente narcotes, el mismo arrojo positivo para cocaína, dando un peso total de 18.55 gramos.

Los demorados junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.