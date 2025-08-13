La Policía detuvo al ladrón que entró a robar en una cafetería

El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, luego de tomar conocimiento del hecho, de forma inmediata, en
colaboración de la unidad fiscal en turno, iniciaron un intenso trabajo de
investigación, que incluyó la observación de cámaras de seguridad, en cuyas
secuencias quedó registrado el accionar delictivo y posibilitó identificar al
presunto autor del hecho.
En ese marco, en forma conjunta y luego de un
rastrillaje lograron localizar y demorar al presunto autor del hecho, un hombre
en situación de calle de 33 años de edad, hallando entre sus pertenencias un
teléfono celular –marca Samsung a05-, y parte del dinero que fuera denunciado
como sustraído.
El aprehendido y lo recuperado fueron puestos a
disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la
citada comisaría donde se prosigue con los trámites del caso.