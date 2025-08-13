miércoles, 13 de agosto de 2025

La Policía detuvo al ladrón que entró a robar en una cafetería

En horas de la tarde de ayer 12-08-25, efectivos policiales de la Comisaría Primera urbana y con la valiosa colaboración de policías de la unidad especial antiarrebato, en un rápido accionar, logaron localizar y demorar a un sujeto, quien minutos antes habría ingresado a una cafetería ubicada por calle San juan al 600, lugar donde sustrajo dinero en efectivo y un teléfono.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, luego de tomar conocimiento del hecho, de forma inmediata, en colaboración de la unidad fiscal en turno, iniciaron un intenso trabajo de investigación, que incluyó la observación de cámaras de seguridad, en cuyas secuencias quedó registrado el accionar delictivo y posibilitó identificar al presunto autor del hecho.

En ese marco, en forma conjunta y luego de un rastrillaje lograron localizar y demorar al presunto autor del hecho, un hombre en situación de calle de 33 años de edad, hallando entre sus pertenencias un teléfono celular –marca Samsung a05-, y parte del dinero que fuera denunciado como sustraído.

El aprehendido y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada comisaría donde se prosigue con los trámites del caso.