La Policía identificó a varias personas en operativos de contralor

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Décimo Séptima urbana, llevaron a cabo en la tarde de ayer 14-08-25 operativos de contralor de vehículos e identificación de personas.
Dicho operativo, se llevaron a cabo en
inmediaciones de calles Murcia y Tulipanes, siendo identificadas casi 20
personas, para averiguación de sus antecedentes y el control de diferentes rodados.
Los demorados fueron trasladados hasta la mencionada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.