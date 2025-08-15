viernes, 15 de agosto de 2025

La Policía identificó a varias personas en operativos de contralor

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Décimo Séptima urbana, llevaron a cabo en la tarde de ayer 14-08-25 operativos de contralor de vehículos e identificación de personas.

Dicho operativo, se llevaron a cabo en inmediaciones de calles Murcia y Tulipanes, siendo identificadas casi 20 personas, para averiguación de sus antecedentes y el control de diferentes rodados.

Los demorados fueron trasladados hasta la mencionada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.

 