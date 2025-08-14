jueves, 14 de agosto de 2025

La Policía recuperó cuatro notebooks robadas de una escuela

La policía recupero cuatro notebooks que habrían sido sustraídas aparentemente de un establecimiento escolar

En la noche de ayer 13-08-25, cerca de las 20:00 horas, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Antiarrebato, momentos en que se encontraban realizando recorridas de prevención y tareas investigativas, lograron en inmediaciones del Barrio Ferre recuperar cuatro notebooks que presuntamente habrían sido sustraídas.

Dicho procedimiento, lo concretaron los citados efectivos más precisamente por calle Amado Bompland, donde lograron recuperar cuatro notebooks, las cuales aparentemente fueron sustraídas de un establecimiento escolar en jurisdicción de la Comisaria Quinta Urbana.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.