La Policía recuperó cuatro notebooks robadas de una escuela

En la noche de ayer 13-08-25,
cerca de las 20:00 horas, efectivos policiales dependientes de la Unidad
Especial Antiarrebato, momentos en que se encontraban realizando recorridas de
prevención y tareas investigativas, lograron en inmediaciones del Barrio Ferre
recuperar cuatro notebooks que presuntamente habrían sido sustraídas.
Dicho procedimiento, lo
concretaron los citados efectivos más precisamente por calle Amado Bompland,
donde lograron recuperar cuatro notebooks, las cuales aparentemente fueron
sustraídas de un establecimiento escolar en jurisdicción de la Comisaria Quinta
Urbana.
Lo recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.