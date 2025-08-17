domingo, 17 de agosto de 2025

La policía recupero un lavarropas recientemente sustraído

Efectivos policiales pertenecientes a la Comisaria Novena Urbana, en la madrugada de ayer 16-08-25, cerca de las 03:50 horas, momentos en que se encontraban de recorrida por el ámbito de su jurisdicción, son alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, que aparentemente personas desconocidas habrían sustraído un lavarropas de un domicilio ubicado por calle Zaragoza al N°260 aproximadamente.

Por tal motivo, los mencionados efectivos de manera inmediata se dirigieron al lugar donde tras un amplio rastrillaje por zonas aledañas, logran en inmediaciones de calles 31 y Sicilia visualizan a dos sujetos llevando a cuestas dicho elemento y estos al notar la presencia policial se dan a la fuga perdiéndose de vista por las casas lindantes, dejando abandonado un lavarropas por lo que se procedió a su secuestro preventivo bajo las formalidades legales correspondientes.

Al respecto, lo recuperado fue trasladado hasta la citada dependencia policial donde se llevan adelantes las diligencias de rigor.